Ветеринарный онлайн-сервис Cooper Pet Care с основателем из России привлек €900 тысяч

Амстердамский стартап Cooper Pet Care привлек €900 тыс. инвестиций от Antler, Flyer One Ventures и других компаний. В числе его основателей — россиянин Павел Тимофеев.
По словам сооснователя проекта Майкла Фишера, которые приводит Siliconcanals, инвестиции планируют направить на масштабирование операций, Cooper Pet Care намерен стать ведущим ветеринарным онлайн-сервисом в регионе Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).
Сервис позволяет записаться на консультацию с ветеринаром, обсудить симптомы, питание или поведение питомца. Платформа также может проверять симптомы животного с помощью искусственного интеллекта.
Скриншот с сайта Cooper Pet Care
Cooper Pet Care был основан в 2020 году Павлом Тимофеевым и Майклом Фишером. Тимофеев тогда переехал в Нидерланды для участия в акселераторе Antler, там же он познакомился с будущим партнером.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Накормить, погулять, вылечить — большая подборка российских PetTech-проектов
- 2 Как рискнуть в карантин и заработать миллион рублей на доставке готовой еды для собак
- 3 «Не надейтесь на импульсивные покупки»: как построить бизнес на рынке зоотоваров
- 4 «Мы помогли уже более 15 000 питомцев»: как в России развивают цифровую платформу для владельцев животных
- 5 Шесть полезных PetTech-стартапов из России
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022