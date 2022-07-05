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Ветеринарный онлайн-сервис Cooper Pet Care с основателем из России привлек €900 тысяч

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Амстердамский стартап Cooper Pet Care привлек €900 тыс. инвестиций от Antler, Flyer One Ventures и других компаний. В числе его основателей — россиянин Павел Тимофеев.

Ветеринарный онлайн-сервис Cooper Pet Care с основателем из России привлек €900 тысяч

По словам сооснователя проекта Майкла Фишера, которые приводит Siliconcanals, инвестиции планируют направить на масштабирование операций, Cooper Pet Care намерен стать ведущим ветеринарным онлайн-сервисом в регионе Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

Сервис позволяет записаться на консультацию с ветеринаром, обсудить симптомы, питание или поведение питомца. Платформа также может проверять симптомы животного с помощью искусственного интеллекта.

Скриншот с сайта Cooper Pet Care

Cooper Pet Care был основан в 2020 году Павлом Тимофеевым и Майклом Фишером. Тимофеев тогда переехал в Нидерланды для участия в акселераторе Antler, там же он познакомился с будущим партнером.

Фото на обложке: Unsplash

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