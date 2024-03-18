В московском «Авиапарке» на месте Costa Coffee открылась первая кофейня «Лалибела кофе»

Холдинг «Росинтер ресторантс» открыл на месте бывшей Costa Coffee в московском «Авиапарке» кофейню «Лалибела кофе». Летом холдинг зарегистрировал домены lalibela coffee и lalibela coffee shop.
Британский бренд Costa Coffee остановил работу в России в 2023 году. После этого «Росинтер ресторантс», который развивал сеть с 2012 года по франшизе, решил работать в партнерстве с «Лалибела кофе».
По данным ТАСС, до конца года планируется запустить 10 заведений в рамках пилота. По его итогам примут решение о масштабировании.
«Мы продолжили развитие сети и вместе с нашими партнерами открыли первую кофейню под брендом "Лалибела кофе". Она открылась 16 марта 2024 года в ТЦ "Авиапарк"», — отметила президент холдинга Маргарита Костеева.
Когда Costa Coffee приостановил работу в РФ, холдинг переименовал кофей ни в Coffee.
В настоящее время в портфеле «Росинтер ресторантс» — 19 проектов с кофеен, из них четыре холдинг развивает по франшизе.
Ранее RB.RU писал, что почти все владельцы сети кофеен Stars Coffee (бывший Starbucks), кроме Тимура Юнусова (Тимати) и Сергея Кропачева, заложили свои доли в компании Сбербанку.
Фото на обложке: Stanislav71 /
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