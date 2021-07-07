Опрос показал, что половина россиян поддерживают COVID-free рестораны

Большинство россиян (53%) положительно или нейтрально относятся к появлению COVID-free ресторанов, и просто будут соблюдать новые правила, показал опрос «Райффайзенбанка». Посещать такие места с 28 июня могут только недавно переболевшие коронавирусом или привитые от новой инфекции граждане.

Четверть (26%) опрошенных считают такой подход более безопасным. Только 21% респондентов выступают против общественных мест, свободных от коронавируса, поскольку считают, что опасности нет и такие меры не нужны.

Больше всего противников общественных мест, свободных от коронавируса, среди людей, которые только планируют создавать семью, — в этой группе 33% опрошенных не видят опасности и настроены негативно. 29% респондентов с детьми поддержали введение COVID-free зон.

Почти 70% россиян готовы ходить в COVID-free рестораны. Среди них 23,5% сделали прививку или недавно переболели, 9% будут сдавать ПЦР-тесты, 18,5% ходят в рестораны на деловые или личные встречи по необходимости. Еще 22% опрошенных заявили, что в период эпидемии лучше избегать ресторанов и других общественных мест.

В опросе приняли участие более 1500 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Ростова-на-Дону, Самары и других городов.

С 28 июня в Москве действуют COVID-free зоны в ресторанах. По данным «Райффайзенбанка», за неделю с 28 июня количество клиентов, совершавших покупки в ресторанах в Москве, сократилось на 4%. Без учета доставки снижение составило 5%. В среднем каждый клиент на прошлой неделе совершил 3 заказа в ресторане.

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Фото: Unsplash