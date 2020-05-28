Создана карта с российскими COVID-Tech решениями
Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow собрала самые заметные российские ИТ-практики, направленные на борьбу с коронавирусом (COVID-19) и создала отдельную карту с такими технологиями. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.
Всего на карте отмечено 77 российских практик в области COVID-Tech. Они разделены на шесть категорий:
- поиск препаратов;
- умное оборудование и роботы;
- ИИ-диагностика;
- информационная поддержка;
- платформы данных и базы знаний;
- контроль распространения и социального дистанцирования.
На карте собраны реальные кейсы применения отечественных решений для бесконтактного измерения температуры, тестирования на COVID-19 на дому, информационных платформ, видеоаналитики и другие примеры.
Новые практики будут добавляться при условии, что они будут детально описаны (желательно наличии публикации в СМИ) и в них будет доказано хотя бы наличие минимального пилота с применением технологического решения.
«Любая компания может рассказать о своем кейсе и попасть в нее. Карта будет регулярно обновляться и планируется в скором времени выпустить англоязычную версию», — рассказали в ICT.Moscow.
На карте не учтены решения, связанные с биотехнологиями и фармацевтикой, а также ИТ-практики, не направленные непосредственно на борьбу с пандемией.
Подробнее почитать о том, кто в России разрабатывает технологии для борьбы с коронавирусом, можно в этом материале.
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