Создана карта с российскими COVID-Tech решениями

Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow собрала самые заметные российские ИТ-практики, направленные на борьбу с коронавирусом (COVID-19) и создала отдельную карту с такими технологиями. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.

Всего на карте отмечено 77 российских практик в области COVID-Tech. Они разделены на шесть категорий:

поиск препаратов;

умное оборудование и роботы;

ИИ-диагностика;

информационная поддержка;

платформы данных и базы знаний;

контроль распространения и социального дистанцирования.

На карте собраны реальные кейсы применения отечественных решений для бесконтактного измерения температуры, тестирования на COVID-19 на дому, информационных платформ, видеоаналитики и другие примеры.

Новые практики будут добавляться при условии, что они будут детально описаны (желательно наличии публикации в СМИ) и в них будет доказано хотя бы наличие минимального пилота с применением технологического решения.

«Любая компания может рассказать о своем кейсе и попасть в нее. Карта будет регулярно обновляться и планируется в скором времени выпустить англоязычную версию», — рассказали в ICT.Moscow.

На карте не учтены решения, связанные с биотехнологиями и фармацевтикой, а также ИТ-практики, не направленные непосредственно на борьбу с пандемией.

Подробнее почитать о том, кто в России разрабатывает технологии для борьбы с коронавирусом, можно в этом материале.