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Создана карта с российскими COVID-Tech решениями

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow собрала самые заметные российские ИТ-практики, направленные на борьбу с коронавирусом (COVID-19) и создала отдельную карту с такими технологиями. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.

Создана карта с российскими COVID-Tech решениями

Всего на карте отмечено 77 российских практик в области COVID-Tech. Они разделены на шесть категорий:

  • поиск препаратов;
  • умное оборудование и роботы;
  • ИИ-диагностика;
  • информационная поддержка;
  • платформы данных и базы знаний;
  • контроль распространения и социального дистанцирования.

На карте собраны реальные кейсы применения отечественных решений для бесконтактного измерения температуры, тестирования на COVID-19 на дому, информационных платформ, видеоаналитики и другие примеры.

Новые практики будут добавляться при условии, что они будут детально описаны (желательно наличии публикации в СМИ) и в них будет доказано хотя бы наличие минимального пилота с применением технологического решения.

«Любая компания может рассказать о своем кейсе и попасть в нее. Карта будет регулярно обновляться и планируется в скором времени выпустить англоязычную версию», — рассказали в ICT.Moscow.

На карте не учтены решения, связанные с биотехнологиями и фармацевтикой, а также ИТ-практики, не направленные непосредственно на борьбу с пандемией.

Подробнее почитать о том, кто в России разрабатывает технологии для борьбы с коронавирусом, можно в этом материале

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