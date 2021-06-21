В Москве заработали первые рестораны с COVID-free зонами

В Москве заработали первые рестораны с зонами COVID-free, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. В эксперименте, который продлится до 29 июня, уже участвуют более 100 компаний.

Немерюк добавил, что прием заявок на участие в эксперименте со специальными зонами продолжается.

«Антиковидные кафе и рестораны начали работать с 21 июня, эксперимент продлится до 29 июня», – сообщил РИА Новости Алексей Немерюк.

Заявки на участие в эксперименте принимают на сайте Московского инновационного кластера.

RB.ru рассказывали, что, по данным РБК, среди заведений, вошедших в реестр в качестве участников, значатся «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эксперименте по созданию «свободных от COVID-19 зон» в столичных ресторанах и фуд-кортах 18 июня. По его словам, эта идея была озвучена на встрече бизнеса с мэрией. «Свободные от COVID-19 зоны» будут представлять собой отдельные пространства, куда смогут попасть только либо получившие прививку сотрудники заведений и посетители, либо переболевшие и с антителами.

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