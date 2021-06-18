В Москве запускают эксперимент по «бесковидным ресторанам»

С субботы, 19 июня, в Москве появятся «бесковидные рестораны» — в эксперименте примут участие 15-20 заведений. В так называемых зонах, свободных от COVID, будут работать только привитые сотрудники, а посетителей будут пускать со справкой о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус.

С завтрашнего дня в Москве появятся первые «бесковидные рестораны», в эксперименте примут участие 15-20 заведений, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент», — отметил градоначальник в своём блоге.

По его словам, эксперимент продлиться до 29 июня 2021 года. Рестораны, участвующие в нём, должны будут проверять у всех посетителей наличие сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Кроме того, все сотрудники также должны быть привиты.

Дети смогут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.

При этом заведения, соблюдающие эти правила, смогут работать после 23:00.

До 29 июня также продлены действующие ограничительные меры — будут закрыты фуд-корты, детские комнаты и зоопарки. Режим нерабочих дней в столице при этом не сохраниться — он заканчивается 21 июня.

Ранее источники сообщали, что в мэрии Москвы обсуждается возможность введения нового локдауна. Официально эту информацию в администрации города не подтвердили, однако Сергей Собянин заявил, что не исключает введения новых жёстких ограничений.

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Фото: emprise/Depositphotos