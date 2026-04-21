64% россиян выступили за введение уроков финансовой грамотности в школах — детей хотят обучать защите от мошенников

Больше половины — 64% — россиян высказались за включение в школьную программу обязательного курса по финансовой и цифровой грамотности, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Наибольшую поддержку идея получила среди респондентов в возрасте от 26 до 35 лет. 26% опрошенных предложили сделать курс факультативным.

Треть опрошенных хотели бы обучить детей защите от мошенников

По итогам опроса, 34% россиян считают главной задачей обучение детей распознаванию мошеннических схем. Ещё 24% хотели бы в первую очередь разбирать вопросы ведения семейного бюджета и личных накоплений. Другие 13% сторонников заинтересованы в изучении темы сбережений и инвестиционных инструментов.

Среди всех опрошенных 74% женщин назвали приоритетом обучение детей распознаванию финансовых афер. Мужчины чаще выбирали темы построения семейного бюджета и инвестиций.

Ещё 30% россиян хотят, чтобы преподавателями стали практикующие финансисты

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что сегодня финансовая грамотность в школах преподаётся лишь в составе других дисциплин. Родители требуют системного курса, чтобы защитить детей от современных информационных рисков.

Треть опрошенных уверена в том, что дисциплину должны преподавать практикующие финансисты и профессиональные педагоги. Четверть респондентов высказались за формат факультатива.

Лишь 10% участников опроса считают, что финансовой грамотностью должна заниматься исключительно семья.

Контекст

Согласно данным компании F6, в первой половине 2025 года злоумышленники совершили около 3500 краж, используя детей для доступа к деньгам родителей. Общий ущерб от таких инцидентов превысил 600 млн рублей, что вывело эту схему на шестое место в списке самых опасных видов мошенничества в стране. Основную группу риска составляют школьники 10–14 лет.

В стране уже действуют программы повышения финансовой грамотности для населения. Еще в сентябре 2017 года Минфин одобрил национальную стратегию — комплекс мер по финансовому просвещению, рассчитанный до 2030 года.

Помимо этого, в учебных заведениях регулярно проводятся профильные занятия по управлению личным и семейным бюджетами.