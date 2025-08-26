Мошенники в 2025-м совершили 3500 кибератак через детей

По данным компании F6, за первое полугодие 2025-го в России уже произошло около 3500 инцидентов, когда дети фактически становились «проводником» к деньгам взрослых. Если раньше такие атаки тянули из семьи в среднем по 80 тысяч рублей, то теперь планка выросла почти до 200 тысяч. В результате совокупные потери семей за этот год уже перевалили за отметку в 600 миллионов рублей. Причём речь идёт именно о подтверждённых случаях.

Теперь главные жертвы — дети

Уже сейчас мошенничество через детей вышло на 6-е место среди самых опасных схем в России. В основном жертвами становятся школьники 10–14 лет: они постоянно в онлайне, но не обладают цифровым иммунитетом: доверяют новым знакомым в чатах и готовы выполнять «простые просьбы». Для преступников это удобный «мостик» к банковским данным родителей.



Свободный доступ к смартфонам и планшетам делает ситуацию ещё опаснее. Достаточно минуты невнимательности взрослых — и ребёнок по инструкции мошенников уже фотографирует экран с банковскими приложениями или пересылает коды из СМС.

Схема рабочая

Мошенники атакуют детей через привычные им цифровые среды — игровые чаты, соцсети, мессенджеры. Младших школьников ловят там, где они проводят время, — в играх Roblox, Minecraft, Standoff 2: они предлагают им «розыгрыш» или «бесплатный скин» от имени фейкового блогера, и просят на минуту взять смартфон родителей — чтобы, к примеру, сфотографировать экран.

Подростков постарше запугивают: звонят от имени школы, полиции или госуслуг, убеждают, что родителям «грозит уголовное дело», и требуют следовать инструкциям. На следующем этапе ребёнок вводит код из СМС, разблокирует телефон родителей, делает скриншоты банковских приложений или даже сам переводит деньги через их онлайн-банк.

Последним вариантом становится перевод средств, оформление кредита, либо разблокировка банковского приложения с помощью отпечатка пальца спящего родителя. Такие сценарии особенно опасны, потому что ребёнок становится не просто жертвой, а инструментом взлома.

Единственный способ защиты

Чтобы не стать жертвой через собственных детей, родителям нужно действовать на опережение. Установить родительский контроль на всех устройствах, ограничить доступ к подозрительным приложениям, настроить приватность в соцсетях и мессенджерах — это технический минимум. Но главное — разговор: объяснить ребёнку, что просьба «взять телефон родителей», «ввести код» или «что-то срочно подтвердить» может быть частью атаки.

Эксперты также советуют обратить внимание на поведение: если ребёнок становится замкнутым, тревожным, получает сообщения по ночам или резко меняет привычки — это повод задать лишний вопрос. Настоящая киберзащита — это не только приложения, а доверие в семье и базовая цифровая грамотность с самого детства.