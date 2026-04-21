КИОН подвёл итоги спустя год после объединения сервисов: ежедневная аудитория экосистемы — 3 млн человек

Каждый день сервисы кластера КИОН посещают 3 млн человек, сообщили в компании на мероприятии, посвящённом пятилетию онлайн-кинотеатра. Одновременно число пользователей, которые используют минимум два приложения из экосистемы КИОН, выросло на 30%. В частности, ядро аудитории «Строк» увеличилось на 40%.

Аудитория кластера растёт за счёт кросс-сервисного потребления

Кластер КИОН был сформирован год назад, в апреле 2025-го, и объединил онлайн-кинотеатр КИОН, КИОН Строки и КИОН Музыку. Ежедневно сервисы кластера посещают около 3 млн пользователей. Суммарное время потребления контента в 2025 году превысило 3,5 млрд часов.

Число пользователей, которые одновременно используют два и более сервиса, выросло на 30% за год. Чтобы повысить вовлечённость, кластер запустил единую подписку «Кион Топ», которая даёт доступ сразу к трём сервисам.

По оценке компании, стоимость контента на платформе КИОН за последний год выросла на 20–30% и продолжает расти.

Ядро аудитории сервиса КИОН Строки выросло на 40%

В сервисе КИОН Строки один пользователь в среднем читает около четырёх книг в месяц и 52 — в год. Рост ядра аудитории «Строк» — то есть самая активная её часть, приносящая наибольшую прибыль сервису, — составил 40%. Собственное издательство приложения выпускает более 120 книг в год.

В МТС Музыке среднее время прослушивания превышает 35 часов в месяц на пользователя.

КИОН выпустит книги по своим эксклюзивным сериалам

КИОН также анонсировал продолжения своих эксклюзивных проектов и выход новых книг:

Детективный триллер «Отпечатки», премьера которого состоялась 1 апреля, уже продлён на второй и третий сезоны. Также в сервисе КИОН Строки выйдет новеллизация первого сезона, написанная Антоном Мамоном.

Сериал «Сергий против нечисти» получит расширение вселенной — её дополнят фэнтези-детективы, которые также появятся в КИОН Строках.

Продолжения готовятся и у других проектов: вторые сезоны выйдут у детективного триллера «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским и комедии «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком.

Контекст

В марте 2026 года онлайн-кинотеатр КИОН внедрил геймификацию: пользователи получают опыт и достижения за обычные действия на платформе — например, за просмотр фильмов и сериалов. Механика встроена в интерфейс сервиса КИОН и не требует дополнительных действий: за активность начисляются баллы, которые повышают уровень и открывают награды. Около 30% пользователей уже взаимодействуют с системой достижений.

По данным сервиса, нововведение заметно повлияло на поведение аудитории: конверсия в повторные заходы в онлайн-кинотеатр выросла на 40%, а в осознанный просмотр — на 30%. В дальнейшем КИОН планирует масштабировать геймификацию на другие продукты экосистемы — «Строки» и «Музыку», расширяя сценарии и усиливая персонализацию.