Теперь ставка — на геймификацию: КИОН представил новые игровые механики, конверсия повторных заходов выросла на 40%
В сервисе появились достижения и призы от партнёров
Онлайн-кинотеатр КИОН внедрил внутри сервиса новую механику геймификации. За обычные действия пользователи получат игровые достижения: например, «Сериальный новичок» — за просмотр пяти серий. Конверсия в повторные заходы уже выросла на 40%, а в осознанный просмотр — на 30%.
Пользователи получают очки опыта за обычные действия внутри сервиса
Новая механика направлена на повышение пользовательской лояльности и продление жизненного цикла аудитории за счёт вовлекающего интерактивного опыта. Пользователи получают бонусы за выполнение привычных действий на платформе.
Механика органично интегрирована в интерфейс: за нативные действия — просмотр контента, взаимодействие с сервисом и участие в активностях — начисляется опыт. Накопленные баллы позволяют повышать уровень и открывать новые призы.
За просмотр фильмов и сериалов сервис выдает игровые достижения
В сервисе уже доступны игровые достижения. Среди них:
- «Сериальный новичок» — за просмотр пяти серий (+30 опыта);
- «Заядлый зритель» — за пять фильмов или десять серий (+42 опыта);
- тематические награды — «Король комедии» и «Любитель “Резервации”».
Все полученные звания сохраняются в разделе «Достижения». В карточке каждой награды указана её редкость, а прогресс пользователя обновляется в течение суток.
Геймификация вовлекла 30% пользователей
По данным сервиса, геймификация уже вовлекает около 30% пользователей, которые с ней сталкиваются. Среди ключевых результатов:
- конверсия в повторные заходы выросла на 40%;
- конверсия в осознанный просмотр увеличилась на 30%.
Таким образом, инструмент влияет не только на частоту возврата аудитории, но и на качество потребления контента внутри платформы.
Сервис планирует масштабировать геймификацию — на КИОН Строки и КИОН Музыку
Директор по управлению продуктовым портфелем КИОН Алексей Арефьев отметил, что компания рассматривает геймификацию как инструмент системной работы с вовлечённостью и лояльностью аудитории.
«Для нас важно, чтобы новая механика была органично встроена в привычный пользовательский сценарий и не отвлекала от основного опыта — просмотра контента. Пользователь не выполняет искусственные задания, а получает дополнительные стимулы за естественные действия внутри сервиса», — отметил директор по управлению продуктовым портфелем КИОН Алексей Арефьев.
В дальнейшем сервис планирует масштабировать функцию на другие продукты экосистемы КИОН Строки и КИОН Музыка. Команда намерена расширять набор игровых сценариев, увеличивать пул партнёрских вознаграждений и усиливать персонализацию пользовательского опыта.
