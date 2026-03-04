Теперь ставка — на геймификацию: КИОН представил новые игровые механики, конверсия повторных заходов выросла на 40%

Онлайн-кинотеатр КИОН внедрил внутри сервиса новую механику геймификации. За обычные действия пользователи получат игровые достижения: например, «Сериальный новичок» — за просмотр пяти серий. Конверсия в повторные заходы уже выросла на 40%, а в осознанный просмотр — на 30%.

Пользователи получают очки опыта за обычные действия внутри сервиса

Новая механика направлена на повышение пользовательской лояльности и продление жизненного цикла аудитории за счёт вовлекающего интерактивного опыта. Пользователи получают бонусы за выполнение привычных действий на платформе.

Механика органично интегрирована в интерфейс: за нативные действия — просмотр контента, взаимодействие с сервисом и участие в активностях — начисляется опыт. Накопленные баллы позволяют повышать уровень и открывать новые призы.

За просмотр фильмов и сериалов сервис выдает игровые достижения

В сервисе уже доступны игровые достижения. Среди них:

«Сериальный новичок» — за просмотр пяти серий (+30 опыта);

«Заядлый зритель» — за пять фильмов или десять серий (+42 опыта);

тематические награды — «Король комедии» и «Любитель “Резервации”».

Все полученные звания сохраняются в разделе «Достижения». В карточке каждой награды указана её редкость, а прогресс пользователя обновляется в течение суток.

Геймификация вовлекла 30% пользователей

По данным сервиса, геймификация уже вовлекает около 30% пользователей, которые с ней сталкиваются. Среди ключевых результатов:

конверсия в повторные заходы выросла на 40%;

конверсия в осознанный просмотр увеличилась на 30%.

Таким образом, инструмент влияет не только на частоту возврата аудитории, но и на качество потребления контента внутри платформы.

Сервис планирует масштабировать геймификацию — на КИОН Строки и КИОН Музыку

Директор по управлению продуктовым портфелем КИОН Алексей Арефьев отметил, что компания рассматривает геймификацию как инструмент системной работы с вовлечённостью и лояльностью аудитории.

«Для нас важно, чтобы новая механика была органично встроена в привычный пользовательский сценарий и не отвлекала от основного опыта — просмотра контента. Пользователь не выполняет искусственные задания, а получает дополнительные стимулы за естественные действия внутри сервиса», — отметил директор по управлению продуктовым портфелем КИОН Алексей Арефьев.

В дальнейшем сервис планирует масштабировать функцию на другие продукты экосистемы КИОН Строки и КИОН Музыка. Команда намерена расширять набор игровых сценариев, увеличивать пул партнёрских вознаграждений и усиливать персонализацию пользовательского опыта.