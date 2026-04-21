Ростелеком начал тестировать «Спектр» — российский «аналог» Figma: для бизнеса будет версия с локальным размещением

Ростелеком запустил закрытое бета-тестирование графического редактора «Спектр» — собственного IT-решения для дизайна интерфейсов и цифровых продуктов. Новый сервис позиционируется как российский аналог Figma. Платформа уже внесена в реестр отечественного ПО, поэтому ей можно пользоваться даже в госучреждениях.

«Спектр» работает в браузере и поддерживает совместную работу

Новая платформа от Ростелекома поддерживает основные функции графического редактора: компоненты и стили, автолейауты*Функция, которая автоматически задаёт отступы и расположение элементов, например, на странице сайта., маски, экспорт в популярные графические форматы и режим презентации. Также в сервисе предусмотрена гибкая настройка прав доступа, включая режим «Зритель» для просмотра и копирования параметров без редактирования.

Одна из ключевых функций графического редактора «Спектр» — перенос файлов из Figma и Pixso с сохранением структуры слоёв. В дальнейшем Ростелеком запустит полноценный инструмент, который позволит переносить не только файлы, но и команды, проекты и всю организационную структуру.

«Спектр» внесен в реестр отечественного ПО

Для корпоративных клиентов Ростелеком готовит версию с локальным размещением (on-premise), при которой система разворачивается внутри инфраструктуры компании.

Редактор «Спектр» разработан компанией «РТК ИТ», входящей в группу Ростелеком, и уже включён в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать его в госучреждениях и компаниях с требованиями к применению отечественных решений.

В Ростелекоме сообщили, что в дальнейшем в редакторе «Спектр» появятся инструменты на базе искусственного интеллекта, а также возможность создавать плагины.

Контекст

Ростелеком планирует инвестировать около 100 млрд рублей в строительство центра обработки данных мощностью 100 МВт — более чем вдвое больше предыдущего проекта на 40 МВт. Компания рассматривает привлечение стороннего капитала, фиксируя высокий интерес со стороны инвесторов, а параметры и площадка проекта пока находятся в проработке.

