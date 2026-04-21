Число занятых на неполный день выросло до 1,6 млн человек — это самый высокий показатель с 2020 года

Число россиян, работающих неполный день или ушедших в вынужденный отпуск, в конце 2025 года увеличилось почти на 10% и достигло 1,6 млн человек. Это самый высокий показатель после ковидного 2020-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад ЦБ. Компании приостановили наём дополнительных сотрудников из-за охлаждения спроса на товары и услуги и стали активнее переводить персонал на частичную занятость.

Компании перевели 1,3 млн работников на сокращённый график

Согласно докладу Банка России, из 1,6 млн сотрудников с частичной занятостью 1,3 млн трудится неполное рабочее время по взаимному соглашению с работодателем. Около 200 тыс. человек при этом отправили в принудительный отпуск — их вывели из рабочих процессов, но не уволили.

Большинство компаний в промышленности и добыче перевели сотрудников на трёх‑ и четырёхдневную рабочую неделю. Партнёр рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в комментарии «Коммерсанту» пояснил, что подобные решения позволяют предпринимателям быстро уменьшить затраты на зарплаты персонала без риска лишиться кадров при оживлении экономики.

Спрос на рабочую силу упал до минимума за два года

Перевести сотрудников на неполный рабочий день компании вынудило резкое замедление рынка труда. В марте 2026 года доля компаний с дефицитом сотрудников стала самой низкой за два года и составила 51%, следует из результатов опроса ЦБ.

Главные причины ослабления нехватки кадров — падение спроса на продукцию и массовая оптимизация бизнес-процессов. Именно эти факторы вынуждают работодателей сокращать рабочие часы и замораживать наём вместо того, чтобы наращивать штат.

Две трети компаний приостановили наём до конца года

По данным опросов ЦБ, две трети предприятий не намерены менять численность персонала до конца 2026 года. При этом 14% предприятий готовы сократить штат для снижения издержек, а 20% фирм, напротив, планируют нанимать новых сотрудников.

В сфере транспорта и хранения доля предприятий, заморозивших наём, достигает 79%, тогда как в промышленности, добыче и обрабатывающем производстве этот показатель снижается до 55%.

Около 40% компаний поднимут зарплаты — 33% готовятся их урезать

Доля компаний, готовых пересмотреть оклады сотрудников, заметно снизилась. Если в ноябре 2025 года о таких планах заявляли более половины работодателей, то в апреле повысить оплату труда намерены только четыре предприятия из десяти. Ожидаемый рост зарплат при этом составит 10–15%.

Остальные работодатели придерживаются иной стратегии: 24% респондентов не будут менять уровень оплаты, а 33% компаний планируют его понизить. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают эту тенденцию с завершением «зарплатной гонки». В последние два года из-за острой нехватки кадров работодатели постоянно повышали зарплаты, переманивая сотрудников друг у друга.

Работодатели предлагают сотрудникам перейти в статус самозанятых

Неуволенным сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день или в простой, предлагают подрабатывать в качестве самозанятых, рассказал «Коммерсанту» Владислав Быханов. Благодаря этой практике число самозанятых превысило 16 млн человек, а безработица в феврале 2026 года опустилась до рекордного минимума в 2,1%.

Доходы самозанятых в 2025 году выросли почти на 40% и превысили 3 трлн рублей, а налоговые поступления от них увеличились до 136 млрд рублей. Рост обеспечили организации, которые активно сотрудничают с внештатниками: сегодня каждая пятая российская компания нанимает с самозанятых. Чаще всего — в строительстве, логистике, IT, маркетинге и бухгалтерии.