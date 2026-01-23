Каждая пятая компания в России работает с самозанятыми

С самозанятыми сотрудничает каждая пятая компания в России, выяснили аналитики SuperJob. Чаще всего к форматам гибкой занятости обращается малый и средний бизнес. Число компаний, которые вовсе не работают с самозанятыми, снизилось на 5% за два года.

Доля компаний с самозанятыми растёт с 2021 года

Согласно данным SuperJob, в 2021 году услугами самозанятых пользовались 17% российских компаний. В последующие годы доля компаний, работающих с самозанятыми, колебалась в пределах 17–20%, а в январе 2026 года вновь составила стабильные 20%.

Согласно официальной статистике, которую приводит SuperJob, в декабре 2025 года число самозанятых физических лиц (без учёта ИП) достигло 14,6 млн человек, что формирует широкое предложение для бизнеса.

Чаще всего с самозанятыми работает МСП

Чаще всего самозанятых привлекают компании малого и среднего бизнеса. Среди предприятий с численностью до 100 сотрудников к услугам самозанятых обращаются 22% работодателей. Аналогичная доля зафиксирована и в сегменте компаний со штатом от 100 до 1000 человек.

В крупных компаниях со штатом более 1000 сотрудников самозанятых используют значительно реже — только 13% работодателей. В SuperJob отмечают, что гибкие формы занятости более востребованы именно в секторе МСП.

Самозанятых чаще привлекают на проектную работу

Как следует из контекстного анализа комментариев респондентов, самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи. Такие работы не требуют постоянного присутствия сотрудника в штате.

Этот формат позволяет компаниям закрывать конкретные задачи без расширения постоянной команды и долгосрочных обязательств.

Строительство, логистика и IT — лидеры по спросу на самозанятых

Наибольшее количество упоминаний в опросе получили сферы строительства и проектирования — именно здесь самозанятые задействованы наиболее активно. На втором месте оказались логистика и грузоперевозки.

В топ-3 также вошла сфера информационных технологий. Кроме того, бизнес часто привлекает маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Контекст

Данные опроса показывают, что российские компании всё чаще используют самозанятых на постоянной основе. Даже в периоды, когда доля работодателей, работающих с ними, снижалась на 1–2 процентных пункта, показатель быстро возвращался к прежним значениям.

При этом число компаний, которые не используют самозанятых вовсе, постепенно сокращается — с 78% в декабре 2023 года до 73% в январе 2026-го.