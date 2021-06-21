Более 100 ресторанов и кафе подключились к эксперименту с «бесковидными зонами»

Более 100 ресторанов, кафе, баров и других заведений общественного питания стали участниками эксперимента по созданию «бесковидных зон» для посетителей и персонала.

Реестр участников опубликован на сайте Московского инновационного кластера, пишет РБК (на момент написания этой заметки страница с реестром больше не была доступна).

«К сожалению, число заболевших новой коронавирусной инфекцией и количество госпитализаций растет. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной. Власти вынуждены закрывать для посетителей места общего пользования <…>. В Москве проводится эксперимент, цель которого — сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к COVID-19», — говорится на странице эксперимента.

По данным РБК, среди заведений, вошедших в реестр в качестве участников, значатся «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие. Эксперимент начался 19 июня, итоги планируется подвести 29 июня.

Условия участия в эксперименте:

Проверка сертификата вакцинации посетителей от коронавируса, подтвержденного QR-кодом в приложении «Госуслуги. Стопкоронавирус».

Недопуск на выделенные территории посетителей без QR-кода, «в том числе путем установления дополнительных ограждений и пунктов контроля».

У заведения не должно быть нарушений карантинного режима в течение 90 непрерывных дней до начала эксперимента.

Заполнение заявки на сайте эксперимента, с указанием необходимых данных организации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эксперименте по созданию «свободных от COVID-19 зон» в столичных ресторанах и фуд-кортах 18 июня. По его словам, эта идея была озвучена на встрече бизнеса с мэрией. «Свободные от COVID-19 зоны» будут представлять собой отдельные пространства, куда смогут попасть только либо получившие прививку сотрудники заведений и посетители, либо переболевшие и с антителами.

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Фото: Unsplash