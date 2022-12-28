IT-компания «Крок» потребовала признать банкротом российское юрлицо Oracle

Компания ЗАО «Крок инкорпорейтед», работающая под брендом «Крок», обратилась в суд с иском о признании банкротом российской структуры Oracle — АО «Оракл компьютерное оборудование». Компания пытается взыскать задолженность по договору от 2021 года.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, документ подан в Арбитражный суд Москвы 26 декабря. Другие подробности дела не приводятся.

Летом «Крок» подал иск против Oracle в России, в октябре суд постановил взыскать с ответчика 47,4 млн рублей за «неосновательное обогащение» по договору об оказании технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, следует из материалов суда.

«Мы были вынуждены обратиться в суд, и исковое требование было полностью удовлетворено. Однако и после этого выплата не последовала, и потому мы вынуждены предпринять следующий шаг, который используется в юридической практике. Это стандартный сценарий развития процессов по взысканию задолженности с подобными обстоятельствами», — сообщили RB.RU в пресс-службе IT-компании.

Там также добавили, что «Крок» «предпринял ряд попыток урегулировать вопрос, но это не принесло результата».

Oracle приостановила работу в России с марта 2022 года.

«Крок» является одним из крупнейших системных интеграторов в РФ, также оказывает услуги по технической поддержке оборудования и программных решений различных российских и иностранных вендоров.

В октябре инициировать банкротство российской структуры Oracle также решил «Мегафон». Компания так же, как и в случае с «Кроком», не исполняет вступившее в силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение контракта.

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