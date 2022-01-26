В Казани предложили создать пилотную зону регулирования криптовалютного рынка

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани пилотную зону по регулированию криптовалютного рынка под контролем Центрального банка (ЦБ) и федерального правительства.
«Предлагаю, Рустам Нургалиевич, по согласованию с Центральным банком России и Правительством России, в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем регулятора», — сказал Хайруллин.
Он подчерекнул, что ЦБ «абсолютно справедливо» выступает против анонимных квазифинансовых средств. Однако в то же время отметил, что объем сделок россиян с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает $5 млрд в год, а количество участников мирового рынка превысило 221 млн человек. Это по, словам Хайруллина, делает крипторынок недооцененной «точкой роста».
Он также подчеркнул, что что крипторынок — это не только криптовалюты, а еще и NFT-токены. Например, многие мировые футбольные клубы сделали цифровые монеты способом взаимодействия с болельщиками, указал чиновник.
Bloomberg 20 января 2022 года сообщил, что ФСБ убедила председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в РФ, поскольку их используют для финансирования оппозиции. В тот же день ЦБ выпустил доклад, в котором предлагалось запретить в России майнинг и обращение криптовалют. В документе регулятор утверждает, что криптовалюты несут риски для россиян, финансовой стабильности и экономической безопасности.
Минфин 25 января 2022 года выступил против запрета криптовалют в России. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков нужно регулировать, а не запрещать. Он сообщил, что Минфин уже разработал и направил в правительство концепцию регулирования криптовалютного рынка.
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Фото на обложке: Tibor Duris /
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