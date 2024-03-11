Apple заблокировала приложение «КриптоПро CSP» для MacOS

Apple заблокировала приложение «КриптоПро CSP». Также без объяснения причин отозван сертификат подписи кода продуктов для операционной системы. «КриптоПро» уже подготовила новые дистрибутивы для полноценной работы приложения.
Приложение разработки «КриптоПро CSP» удалили из AppStore и запретили к нему доступ в операционной системе MacOS. Об этом компания сообщила на своем сайте.
Apple также отозвала сертификат подписи кода продуктов для операционных систем MacOS. Причины решения компания не назвала.
«Мы постарались оперативно решить проблему и подготовили для вас новые дистрибутивы для MacOS», – рассказали в «КриптоПро».
В данный момент «КриптоПро» решает проблему доступности приложения для iOS. В компании уточнили, что если приложение уже установлено, оно должно работать корректно.
Блокировку приложений «КриптоПро CSP» связывают с санкциями, которые США ввели в феврале 2024 года.
Фото на обложке: RDVector /
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