Криптомиллиардеры потеряли $110 млрд за 2022 год

По итогам 2022 года криптомиллиардеры потеряли 75% своего состояния. Суммарный капитал 19 богатейших людей в индустрии за 12 месяцев к марту 2023-го уменьшился со $140 млрд до менее $30 млрд.
Об этом сообщает Forbes USA. По итогам 2021 года издание составило список 19 криптомиллиардеров, совокупное состояние которых составляло весной 2022 года $140 млрд. На текущий момент десять человек из списка перестали быть миллиардерами.
В качестве причин падения капитала Forbes называет резкое падение крипторынка, обвинения в мошенничестве, правительственные иски, преследования и другие проблемы.
Богатейшим миллиардером из сферы криптовалют остался основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Однако за год его состояние упало с $65 млрд до $10,5 млрд. На втором месте в обновленном списке расположился Джед Маккалеб ($2,4 млрд), потерявший всего $100 тысяч.
Крупнейшим падением стал крах Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптобиржи FTX. После этого предприниматель был задержан по обвинениям в мошенничестве. За 12 месяцев состояние экс-главы FTX снизилось с $24 млрд до $4 млн.
Согласно данным CoinMarketCap, за год с марта 2022 капитализация крипторынка упала почти на $700 млрд, до $1 трлн.
Фото: Chidori_B / Shutterstock
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