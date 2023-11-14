В ЦСР предложили направить налоги продавцов маркетплейсов «Почте России»

В Центре стратегических разработок (ЦСР) предложили обеспечивать поддержку убыточных отделений «Почты России» в регионах за счет налогов продавцов на крупных маркетплейсах. Такая инициатива отражена в исследовании ЦСР, с которым ознакомились «Ведомости».

В частности, предлагается финансировать «компенсируемый убыток» компании из бюджета «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах».

Так называемое обеление станет возможным, если будет принята хотя бы одна из двух регуляторных новелл. В одном из случаев маркетплейсам может быть присвоен статус налогового агента. Площадки получат право удерживать и переводить в бюджет отчисления с доходов держателей магазинов.

Второй вариант, предложенный ЦСР, предполагает обязать маркетплейсы передавать в налоговую службу сведения обо всех доходах продавцов, которые они получают через работу на площадке.

Ранее «Почта России» в ответ на обеспокоенность Совфеда финансовой дырой компании заявила, что нуждается в докапитализации в 30 млрд рублей. Также «Почта» указыват, что для улучшения финансово-экономической ситуации потребуется закрыть часть убыточных отделений в регионах.

В Минцифры же считают, что инфраструктурный платеж маркетплейсов нужно направить на поддержку этих убыточных отделений.

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