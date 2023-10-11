В Минцифры предложили ремонтировать отделения «Почты России» за счет инфраструктурного платежа

В Минцифры хотят направить средства с инфраструктурного платежа маркетплейсов на ремонт почтовых отделений «Почты России», а также на покрытие убытков от их работы в населенных пунктах с менее чем 5 тыс. жителей.

Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что речь идет о поддержании 18 тыс. отделений «Почты». На ремонт этих отделений в текущих условиях будет затруднительно выделить средства из бюджета, объяснил министр. По словам Шадаева, законопроект об инфраструктурном платеже может затронуть примерно 28 тыс. отделений почтовой связи.

Ранее «Почта России» разработала «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», в котором также речь идет о введении инфраструктурного платежа с крупных площадок электронной торговли в 0,5% с оборота. Однако в компании также предлагают закрыть убыточные отделения и снизить частоту доставки корреспонденции.

Как уточнил Шадаев, инфраструктурный платеж планируется рассчитывать по специальной формуле, которая определена министерством и оператором.

«Мы сейчас сделали формулу и будем по формуле считать. Берем 28 тысяч отделений почтовой связи, <...> смотрим по ним выручку, расходы, считаем убыток. А дальше вопрос: будем ли мы к убытку присоединять компенсацию заработной платы и реконструкцию почтовых отделений?», — сказал Шадаев, его цитирует ТАСС.

С главой Минцифры не согласен руководитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявил, что средства с инфраструктурного платежа должны быть направлены исключительно на закрытие финансовой дыры в компании.

В конце прошлого месяца в Совете Федерации указали на «печальную финансовую ситуацию» в «Почте России» и призвали принять меры.

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