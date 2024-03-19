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Куба перепрограммирует все POS-терминалы под прием карт «Мир»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На Кубе собираются перепрограммировать POS-терминалы по всей стране так, чтобы в любом заведении можно было расплатиться картой «Мир». Об этом рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Куба перепрограммирует все POS-терминалы под прием карт «Мир»

Карты российской платежной системы начали принимать на Кубе весной прошлого года. Спустя полгода появилась возможность расплачиваться рублями. В настоящее время, говорит министр туризма, карты «Мир» принимаются по всей территории страны, но не все заведения оснащены соответствующими POS-терминалами.

Кубинские власти собираются сделать прием карт «Мир» обязательным условием для работы заведения в стране.

«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир», —  заявил Гранда агентству ТАСС.

Вместе с тем министр признал, что на перепрограммирование всех POS-терминалов потребуется немало времени. Однако Гранда добавил, что сегодня в стране работает около 20 тыс. точек с принимающими «Мир» терминалами.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев с помощью «Мира» провели операций на $2,7 млн.

Ранее во вторник стало известно, что большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир». Однако в стране работает «дочка» российского ВТБ, ее банкоматы станут исключением.

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Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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