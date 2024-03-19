Куба перепрограммирует все POS-терминалы под прием карт «Мир»

На Кубе собираются перепрограммировать POS-терминалы по всей стране так, чтобы в любом заведении можно было расплатиться картой «Мир». Об этом рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Карты российской платежной системы начали принимать на Кубе весной прошлого года. Спустя полгода появилась возможность расплачиваться рублями. В настоящее время, говорит министр туризма, карты «Мир» принимаются по всей территории страны, но не все заведения оснащены соответствующими POS-терминалами.

Кубинские власти собираются сделать прием карт «Мир» обязательным условием для работы заведения в стране.

«Мы сделаем так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и при этом не принимать карту "Мир», — заявил Гранда агентству ТАСС.

Вместе с тем министр признал, что на перепрограммирование всех POS-терминалов потребуется немало времени. Однако Гранда добавил, что сегодня в стране работает около 20 тыс. точек с принимающими «Мир» терминалами.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев с помощью «Мира» провели операций на $2,7 млн.

Ранее во вторник стало известно, что большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир». Однако в стране работает «дочка» российского ВТБ, ее банкоматы станут исключением.

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