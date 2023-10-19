Россияне смогут расплачиваться на Кубе рублями

Россияне смогут расплачиваться на Кубе картами платежной системы «Мир», в том числе рублями. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По словам Титова, кубинские банки смогли адаптировать карту российской платежной системы для своих POS-терминалов.
«В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых», — анонсировал Титов.
Возможность использовать карты «Мир» в кубинской столице появилась весной 2023 года. Как говорит Титов, кубинские власти рассчитывают, что внедрение системы «Мир» поспособствует привлечению российских туристов.
С весны 2022 года россияне не могут расплачиваться за границей картами платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций. По данным на начало сентября карты «Мир» принимались ряде стран, среди них Турция, Казахстан, Южная Корея, Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан.
Также обсуждался вопрос о приеме карт «Мир» в Египте и в Шри-Ланке.
Летом глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении разработать альтернативу оператору карт «Мир».
Фото на обложке: Sergio Photone /
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