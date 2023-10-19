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Россияне смогут расплачиваться на Кубе рублями

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Россияне смогут расплачиваться на Кубе картами платежной системы «Мир», в том числе рублями. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Россияне смогут расплачиваться на Кубе рублями

По словам Титова, кубинские банки смогли адаптировать карту российской платежной системы для своих POS-терминалов.

«В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых», — анонсировал Титов.

Возможность использовать карты «Мир» в кубинской столице появилась весной 2023 года. Как говорит Титов, кубинские власти рассчитывают, что внедрение системы «Мир» поспособствует привлечению российских туристов.

С весны 2022 года россияне не могут расплачиваться за границей картами платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций. По данным на начало сентября карты «Мир» принимались ряде стран, среди них Турция, Казахстан, Южная Корея, Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан.

Также обсуждался вопрос о приеме карт «Мир» в Египте и в Шри-Ланке.

Летом глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении разработать альтернативу оператору карт «Мир».

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Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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