Россияне смогут расплачиваться на Кубе рублями

Россияне смогут расплачиваться на Кубе картами платежной системы «Мир», в том числе рублями. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам Титова, кубинские банки смогли адаптировать карту российской платежной системы для своих POS-терминалов.

«В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых», — анонсировал Титов.

Возможность использовать карты «Мир» в кубинской столице появилась весной 2023 года. Как говорит Титов, кубинские власти рассчитывают, что внедрение системы «Мир» поспособствует привлечению российских туристов.

С весны 2022 года россияне не могут расплачиваться за границей картами платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций. По данным на начало сентября карты «Мир» принимались ряде стран, среди них Турция, Казахстан, Южная Корея, Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан.

Также обсуждался вопрос о приеме карт «Мир» в Египте и в Шри-Ланке.

Летом глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении разработать альтернативу оператору карт «Мир».

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