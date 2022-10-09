Египетские туроператоры потребовали скорейшего принятия рубля и внедрения системы «Мир»

В преддверии зимнего наплыва российских туристов египетские туроператоры, владельцы туристической инфраструктуры и инвесторы в этой сфере обратились в Центробанк Египта с просьбой о скорейшем принятии исполнительных мер, необходимых для того, чтобы рубль можно было торговать против египетского фунта.

Источники газеты Al-Shorouk сообщают, что среди требований было также внедрение в стране платежной системы «Мир».

Сообщается, что ЦБ совместно с Министерством финансов склонны принять предложение представителей рынка. Они планируют включить российский рубль в список валют, торгуемых банками, и намерены разрешить банкам доступ к российской системе платежных карт «Мир».

Источники газеты со ссылкой на финансовые власти страны уверяют, что меры вступят в силу в ближайшие дни.

После введения антироссийский санкций США, затрагивающих всех, кто имеет дело с российской системой «Мир» и рублем вместо доллара, появились сообщения об отказе банков ряда стран пользоваться системой «Мир».

При этом вчера Шри-Ланка объявила, что обсуждает вопрос внедрения в стране карт «Мир».

Египетские инвесторы и эксперты в сфере туризма в ближайшие месяцы ожидают запуска новых объектов, и им было бы выгодно, чтобы российские туристы заехали в них и могли бы оплачивать стоимость гостиничных услуг в российских рублях.

Туроператоры и девелоперы подчеркнули, что эта мера удвоит въездной туристический поток с российского рынка. Следовательно, решение принесет пользу туристическому сектору, с одной стороны, и значительно подтолкнет экономику страны, с другой стороны.

Инвесторы отметили, что принятие этого решения происходит одновременно с увеличением числа туристических контрактов между отелями и египетскими туристическими компаниями с их российскими коллегами и иностранными туроператорами, что расширит возможности для возрождения российского туризма в Египте.

Рами Файез, член Ассоциации туристических инвесторов в Марса-Аламе, пояснил, что многие российские туристические компании объявили об увеличении количества своих рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду со следующего месяца. Следовательно, решение необходимо принимать как можно быстрее.

Файез также отметил, что туристические инвесторы в Марса-Аламе подготовили маркетинговый план для продвижения программы «длительного пребывания» гостей в зимний период.

Целью программы является привлечение большого количества европейских туристов, особенно пожилых, для проведения предстоящей зимы в Египте в свете кризиса нехватки поставок российского газа в европейские страны.

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