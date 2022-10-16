Цукерберг не смог привлечь в метавселенную и половины ожидаемых пользователей

Спустя пости год после переименования Facebook* в Meta Platforms* стало известно, что Марку Цукербергу не удалось привлечь в метавселенную запланированные 500 тыс. пользователей. Владелец компании даже снизил планку и поставил в план 280 тыс. аккаунтов до конца 2022 года, но пока на платформе зарегистрировались только 200 тыс. энтузиастов.

Со ссылкой на внутренние документы The Wall Street Journal пишет, что такие низкие показатели обусловлены недовольством пользователей.

Клиенты не удовлетворены своим потребительским опытом в Horizon Worlds, поскольку он не соответствует внутренним ожиданиям и маркетинговым обещаниям бренда.

Согласно документам, включающим внутреннюю аналитику компании, большинство посетителей Horizon обычно не возвращаются в приложение уже через месяц после регистрации, а пользовательская база неуклонно сокращается с весны.

Для сравнения: принадлежащие Meta* соцсети и мессенджеры (Facebook*, Instagram* и WhatsApp) вместе привлекают в среднем более 3,5 млрд пользователей в месяц, что эквивалентно почти половине населения планеты.

В теории в мирах Horizon пользователи могут посещать различные виртуальные пространства, делать покупки, развлекаться, общаться или, если есть такое желание, даже работать.

На практике же клиенты жалуются на то, что метавселенная совершенно не «заселена»: и чаще всего там никого не встретишь.

Кроме того, опрошенные 514 человек (и эту выборку в компании считают очень «ценной») сетовали на то, что аватары не выглядят привлекательно, да и целенаправленно найти какой-то определенный мир, понравившийся по рекламе, совсем не так просто, как хотелось бы.

Согласно внутренней статистике, только 9% миров, созданных зарегистрированными пользователями и брендами, когда-либо посещали 50 и более человек. Обычно аудитория существенно меньше, а большинство пространств и вовсе пустует.

Компания намерена разобраться с озвученными проблемами, для чего, судя по документам, «заморозила» проект на неопределенный срок: то есть запуска новых функций не планируется до улучшения текущего пользовательского опыта.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Martin Sanchez / Unsplash