ЦБ планирует смягчить требования к продаже валютной выручки

ЦБ РФ думает смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами. Среди вариантов — продление сроков обязательной ее продажи, изменения минимального порога реализации.
У регулятора нет полномочий по ограничению банковской маржи при продаже валютной выручки. Он выступает против этого предложения, так как оно может привести к росту валютных рисков банков, снижению экономической эффективности операций и возможному отказу от банков от их проведения, сообщил РБК.
Участники внешнеэкономической деятельности могут выбрать любой не противоречащий российскому законодательству способ обязательной продажи части валютной выручки. Продажа валюты может проходить как напрямую на организованных торгах, так и в банках. Это обеспечит приемлемые условия конвертации валюты в рубли для экспортеров.
Ранее экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку на рынке — объемы ввоза валюты в Россию резко снизились из-за санкций Евросоюза, также сохраняются ограничения на ее использование. Между тем, Минфин в конце февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки
Фото на обложке: Unsplash
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