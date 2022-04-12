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Экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Экспортеры не могут продать валютную выручку на рынке — объемы ввоза валюты в России резко снизились из-за санкций Евросоюза, также сохраняются ограничения на ее использование. Между тем, Минфин в конце февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Экспортеры столкнулись с невозможностью продать валютную выручку

О сложностях при продаже валютной выручки сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, ЦБ и крупных промышленных группах.

Один из собеседников уточнил, что на прошлой неделе со спросом на валюту было «особенно тяжело», на Московской бирже в отдельные дни удавалось реализовать при лучшем сценарии половину из необходимых 80%.

По его словам, ЦБ знает о сложностях с продажей выручки и экспортеров «пока не наказывают», так как в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний.

В теории экспортеры могут реализовать валютную выручку в требуемых объемах, но вопрос — по какому курсу, уточнил другой собеседник. Продавать доллары и евро по экстремально низкому курсу не заинтересованы ни компании, ни правительство.

  • Российский Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено указом президента.
  • От компаний требуется реализовывать валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. При этом норма из указа распространяется в том числе на выручку, полученную с начала года.
  • Документ предусматривает, что по решению специальной правительственной комиссии требования к экспортерам могут смягчить: отдельным компаниям могут разрешить продавать меньший объем выручки или не продавать ее совсем.

Фото на обложке: Unsplash

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