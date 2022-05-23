Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти смягчили требование к экспортерам продавать большую часть валютной выручки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Требование об обязательной продаже большей части валютной выручки для российских экспортеров, которое многие эксперты назвали ключевым фактором укрепления рубля, смягчили. Ранее приходилось продавать 80% выручки в валюте, теперь – только половину.

Власти смягчили требование к экспортерам продавать большую часть валютной выручки

Минфин сообщил, что требование к экспортерам продавать 80% валютной выручки, которое было основным среди валютных ограничений, введенных Центральным банком для укрепления рубля и стабилизации ситуации на финансовом рынке, смягчено. Теперь экспортера обязаны продавать всего 50% выручки, которую они получают в иностранной валюте.

О планах властей снизить порог обязательной для продажи валютной выручки сообщили 23 мая источники Bloomberg. Они сказали агентству, что рубль укрепился настолько, что стал угрожать доходам российского бюджета и бизнеса. Официально решение связано с тем, что на внутреннем валютной рынке достингут «достаточный уровень ликвидности».

23 мая курс евро опускался до 59 рублей – это минимум с 2015 года. Доллар США торговался на Мосбирже по 57,5 рублей. Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 мая на уровне 58,2 рублей и 60,38 рублей.

Валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКена оценил реальный курс доллара США в 180 рублей – столько бы он стоил, если бы не валютный ограничения, введенные Банком России.

Профессор РЭУ Денис Домащенко допустил наступление «голландской болезни» в экономике России, что может привести к снижении ее конкурентноспособности и росту цен на товары в будущем, но в короткой перспективе поможет не допустить чрезмерного роста инфляции.

Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  4. 4 Размер штрафов в отношении бизнеса сократился на 34%
  5. 5 Билет в один конец и заморозка российских активов: главные новости для бизнеса 23 мая

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Хабаровске

25 мая 2022

«Архипелаг 2022»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ