Власти смягчили требование к экспортерам продавать большую часть валютной выручки

Требование об обязательной продаже большей части валютной выручки для российских экспортеров, которое многие эксперты назвали ключевым фактором укрепления рубля, смягчили. Ранее приходилось продавать 80% выручки в валюте, теперь – только половину.

Минфин сообщил, что требование к экспортерам продавать 80% валютной выручки, которое было основным среди валютных ограничений, введенных Центральным банком для укрепления рубля и стабилизации ситуации на финансовом рынке, смягчено. Теперь экспортера обязаны продавать всего 50% выручки, которую они получают в иностранной валюте.

О планах властей снизить порог обязательной для продажи валютной выручки сообщили 23 мая источники Bloomberg. Они сказали агентству, что рубль укрепился настолько, что стал угрожать доходам российского бюджета и бизнеса. Официально решение связано с тем, что на внутреннем валютной рынке достингут «достаточный уровень ликвидности».

23 мая курс евро опускался до 59 рублей – это минимум с 2015 года. Доллар США торговался на Мосбирже по 57,5 рублей. Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 мая на уровне 58,2 рублей и 60,38 рублей.

Валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКена оценил реальный курс доллара США в 180 рублей – столько бы он стоил, если бы не валютный ограничения, введенные Банком России.

Профессор РЭУ Денис Домащенко допустил наступление «голландской болезни» в экономике России, что может привести к снижении ее конкурентноспособности и росту цен на товары в будущем, но в короткой перспективе поможет не допустить чрезмерного роста инфляции.

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