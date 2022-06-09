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Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент России Владимир Путин отменил требование к российским экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь долю будет определять правительственная комиссия. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

В феврале экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. От компаний требовали реализовывать валюту, зачисленную на их счета, в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов.

В апреле стало известно о сложностях экспортеров с продажей валютной выручки на рынке — объемы ввоза валюты в Россию резко сократились, также сохранялись ограничения на ее использование. Позднее ЦБ допустил смягчение требований и среди вариантов называл продление сроков обязательной продажи, изменения минимального порога реализации.

23 мая порог обязательной продажи снизили до 50% на фоне стабилизация курса рубля.

Фото на обложке: Unsplash

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