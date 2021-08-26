Фармдистрибьютор ЦВ «ПРОТЕК» и акселератор ФРИИ проведут Protek Pitch Day. Мероприятие позволит стартапам представить свои решения одному из крупнейших дистрибьютору лекарственных препаратов и товаров красоты и здоровья в России.

ЦВ «ПРОТЕК» и ФРИИ проведут Pitch day для стартапов в области B2B и eCommerce