ЦВ «ПРОТЕК» и ФРИИ проведут Pitch day для стартапов в области B2B и eCommerce

Полина Есакова
Фармдистрибьютор ЦВ «ПРОТЕК» и акселератор ФРИИ проведут Protek Pitch Day. Мероприятие позволит стартапам представить свои решения одному из крупнейших дистрибьютору лекарственных препаратов и товаров красоты и здоровья в России.
ЦВ «ПРОТЕК» и ФРИИ проведут Pitch day для стартапов в области B2B и eCommerceПолина Есакова
Победители смогут запустить оплаченный пилотный проект с бизнес-подразделениями ЦВ «ПРОТЕК».
К участию приглашаются проекты из России и СНГ на стадии MVP или первых продаж. В команде стартапа должно быть не менее двух человек. Направления, в которых ищут команды:
- обслуживание B2B и B2C-клиентов;
- eCommerce;
- логистика и работа со складом;
- решения в области HR;
- оптимизация документооборота и отчетности;
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эксплуатация объектов недвижимости.
Заявки принимаются до 31 августа. Результаты отбора станут известны 10 сентября, а сама питч-сессия пройдет 6 октября. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке.
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