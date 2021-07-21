В России зафиксировали всплеск мошенничеств через короткие ссылки

Разработчик антивирусов ESET в январе-июле зафиксировал глобальный всплеск мошенничеств в России через короткие ссылки. Злоумышленники генерировали их на скачивание вируса FakeAdBlocker и распространяли под видом приложений для блокировки рекламы, по установке VPN или антивируса.

К июлю было загружено более 150 тысяч экземпляров этого вируса на Android, из которых 7,2% пришлось на Россию, что делает ее одной из наиболее пострадавших стран, пишет «Коммерсантъ».

В число самых популярных сервисов для сокращения ссылок входят «Кликер» «Яндекса», vk.cc «ВКонтакте», Bitly, Owly, to.click и другие. Подобные платформы берут комиссию за переходы по рекламным объявлениям и при этом не несут ответственности за их содержание.

В «ВКонтакте» заявили, что ведут постоянный мониторинг и блокируют переход по опасным ссылкам. «Жалоб на данный вирус на нашей площадке не обнаружено»,— сообщили там. В «Яндексе» изданию не ответили на запрос.

Вирус FakeAdBlocker впервые был обнаружен в 2019 году, а пик загрузок пришелся на июнь 2021 года, следует из данных ESET. Он загружает на устройство трояны, нацеленные на кражу данных онлайн-банкинга, и заполняет календарь на смартфоне событиями со ссылками на другие вредоносные ресурсы.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: PIYAWAT WONGOPASS / Shutterstock