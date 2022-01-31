Эксперты рассказали, как киберпреступники могут завладеть личными данными владельцев смарт-часов

Эксперты предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах. Получив доступ к умным наручным устройствам, хакеры могут перехватывать и контролировать данные и пароли, отслеживать местоположение, а также передавать персональную информацию третьим лицам, сообщили специалисты по кибербезопасности ESET.

По оценкам ESET, рынок смарт-часов и фитнес трекеров будет расти на 12,5% в год и к 2028 году превысит $118 млрд. Такие показатели привлекают внимание мошенников, указали аналитики.

«Многие многофункциональные часы и трекеры обеспечивают синхронизированный доступ к приложениям привязанного смартфона, например, к электронной почте или к мессенджерам. Так неавторизованные пользователи могут перехватывать личные данные», — отмечают эксперты.

Если гаджет недостаточно защищен, персональная информация утекает к кибепреступникам и нелегально продается третьим лицам. Кроме того, доступ к смарт-часам помогает мошенникам разблокировать украденные ранее устройства.

Еще одной потенциальной угрозой может стать утечка информации о местоположении. Этот тип данных записывает большинство современных наручных устройств. С помощью этой информации злоумышленники могут составить точную схему перемещений в течение дня и атаковать владельца, его машину или дом.

При этом чем чаще персональные данные пользователя переходят от одной компании к другой, тем больше он уязвим перед различными хакерскими атаками, указывают эксперты.

Специалисты по кибербезопасности выделили главные уязвимости смарт-часов:

Bluetooth, который используется для соединения устройства со смартфоном. Ранее были обнаружены многочисленные уязвимости в протоколе, позволяющие злоумышленникам отслеживать и контролировать данные, находясь в непосредственной близости от устройств;

Слабое программное обеспечение гаджетов. Даже самые лучшие часы могут содержать ошибки кодирования. Это приводит к утечке конфиденциальной информации и потере данных;

Сопряженные мобильные приложения также могут содержать ошибки в коде и иметь уязвимости. Нередко пользователи халатно относятся к данным и самостоятельно загружают фишинговые программы.

Чтобы минимизировать риски кибератак на смарт-часы и другие устройства, эксперты советуют включить двухфакторную аутентификацию, защитить блокировку экрана устройства надежным паролем и установить в настройках гаджета запрет на подключение извне.

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