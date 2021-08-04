В Москве открыли приемную для бизнеса по вопросам киберспорта

В Москве 3 августа открылась общественная приемная для бизнеса по вопросам киберспорта. Здесь будут выявлять системные проблемы в этой сфере и предлагать решения для развития направления.
Приемная располагается на 32 этаже Башни «Федерации» на Пресненской набережной. Ее руководителем стал общественный омбудсмен в сфере киберспорта в Москве Дмитрий Смуров, пишет ТАСС.
По данным бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, российский рынок киберспорта «стабильно растет на 15-20% в год», к тому же в стране киберспорт признан официальным видом спорта еще в 2001 году. «Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики, как показывает обратная связь от предпринимателей - основателей киберспортивных клубов. Почти 100% клубов зарегистрированы в офшорах. Это значит, что из страны вымывается огромный денежный поток, который необходимо вернуть обратно», - указала Минеева.
Она добавила, что киберспорт — это «социальный лифт» для молодежи в регионах России. Средний возраст киберспортсмена — 14-25 лет, ежемесячный доход игрока в киберспортивной лиге — $10 тысяч.
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Фото: Parilov / Shutterstock
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