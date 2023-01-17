Власти Кипра заморозили банковские вклады россиян на €105 млн

Власти Кипра решили заморозить банковские вклады граждан России на общую сумму €105 млн. Об этом министр финансов страны Константинос Петридис сообщил телеканалу CBS.

По его словам, только за 2022 год россияне разместили на вкладах в кипрских банках €5,6 млрд.

Министр также отметил, что власти инициировали процесс лишения гражданства Кипра российских предпринимателей, которые оказались под европейскими санкциями. Компании, которые, предположительно, связаны с ними, сейчас под «повышенным вниманием».

ЕС принялся ужесточать санкции в отношении российских предпринимателей и блокировать их активы после начала спецоперации на Украине. В апреле 2022 года правительство Кипра приняло решение аннулировать паспорта четырех попавших под санкции Евросоюза россиян. Источники Reuters сообщили, что они получили «золотые паспорта» с помощью инвестиций, однако их имена не раскрывались.

13 апреля кипрская газета Phileleftheros сообщила, что власти решили аннулировать «золотые паспорта» бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева, а также их близких. Всего, по данным Phileleftheros, власти собирались лишить гражданства 21 человека.

С 2013 по 2020 год Кипр выдал почти 7 тыс. «золотых паспортов» — почти половина из них пришлась на россиян.

Россияне на фоне введения антироссийских санкций стали больше покупать недвижимость за рубежом. Так, в 2022 году российские граждане стали основными покупателями недвижимости в Дубае и в Турции. Данные исследования Propriete Generale Group также показали, что чаще всего в 2022 году россияне покупали недвижимость в Турции, ОАЭ и Кипре .



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