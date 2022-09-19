Российский сервис обмена техники «ДамПродам» запустился в Армении

Российский сервис выкупа техники «ДамПродам», который позволяет обменять старые гаджеты на новые с доплатой (trade-in), вышел на рынок Армении под брендом DramDram . Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Партнер по запуску — один из крупнейших телеком-операторов страны Team Telecom Armenia. Инвесторами проекта выступили два бизнес-ангела. Один из них — директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов. Сумму инвестиций компания не раскрывает.

Главная страница DramDram. Сайт доступен на армянском, английском и русском языках

Проверить, продать и обменять старые гаджеты с помощью DramDram можно за 90 минут в Ереване. Сделать это можно, оформив онлайн-заявку с выездом мастера, или самостоятельно прийти в один из флагманских магазинов оператора.

Жители других городов Армении могут обменять устройство по почте после онлайн-проверки.

«В Армению переехало около 50 тысяч российских менеджеров. Там понятная финансовая инфраструктура, отчасти похожая на российскую. Мы смогли сразу договориться о глобальном партнерстве. Поэтому мы выбрали именно этот рынок, — сообщила сооснователь «ДамПродам» Елена Богатырева.

Она добавила, что «совсем скоро» сервис появится и в других странах, но уже не в СНГ.

«ДамПродам» позволяет продавать подержанные гаджеты: iPhone, Samsung, iPad и MacBook или Apple Watch, сразу получая деньги сразу. В России сервис работает в Москве и Петербурге. Услуга была запущена в 2017 году.

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