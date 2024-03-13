Иностранные активы в дочернем предприятии Danone вывели из-под временного управления Росимущества. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее свои же указом президент передал эти доли в управление Росимуществу.

Владимир Путин подписал указ о выведении из-под временного контроля Росимущества иностранных активов в российском дочернем предприятии Danone. Документ опубликован на портале правовых актов.

Указ президента опубликован 13 марта и вступил в силу со дня официального опубликования.

В июле 2023 года Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в российском дочернем предприятии Danone. Это 83 млрд акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций, принадлежащих «Данон Трейд».

Вскоре после подписания указа «Данон Россия» и «Данон Трейд» возглавил племянник Рамзана Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни Якуб (Ибрагим) Закриев.

Позже стало известно, что Danone планирует продать российские активы компании «Вамин» из Татарстана за 17,7 млрд рублей.

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