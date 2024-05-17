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Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р». Разрешение на продажу от правительственной комиссии Danone получила в марте 2024 года.

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р»

Французский концерн Danone закрыл сделку по продаже российских активов. Об этом говорится в сообщении компании.

Деталей сделки Danone не приводит. Разрешение на продажу бизнеса компания получила в марте 2024 года.

Покупателем выступила «Вамин Р», которая на 99% принадлежит «Вами Татарстан» Минтимера Мингазова. Он является членом совета директоров «Эйч Энд Эн», управляющей 13 заводами Danone в России.  

Иностранные активы в дочернем предприятии Danone находились во временном управлении Росимущества, но указом президента РФ в марте 2024 года их вывели из-под этого управления.

Фото на обложке: II.studio / Shutterstock

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