Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р». Разрешение на продажу от правительственной комиссии Danone получила в марте 2024 года.
Французский концерн Danone закрыл сделку по продаже российских активов. Об этом говорится в сообщении компании.
Деталей сделки Danone не приводит. Разрешение на продажу бизнеса компания получила в марте 2024 года.
Покупателем выступила «Вамин Р», которая на 99% принадлежит «Вами Татарстан» Минтимера Мингазова. Он является членом совета директоров «Эйч Энд Эн», управляющей 13 заводами Danone в России.
Иностранные активы в дочернем предприятии Danone находились во временном управлении Росимущества, но указом президента РФ в марте 2024 года их вывели из-под этого управления.
Фото на обложке: II.studio /
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