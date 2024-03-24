Danone получила разрешение на продажу российского бизнеса

Danone получила разрешение на продажу своего бизнеса в России от местных регулирующих органов. Французская продовольственная компания запустила процесс передачи российских активов в октябре 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Danone, компания получила разрешение на сделку с татарстанской компанией «Вамин Р». Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели.

Сумма сделки не раскрывается, однако французская компания сообщает, что ее общий убыток составил €1,2 млрд.

Компания напомнила, что запустила процесс передачи российского бизнеса еще в октябре 2022 года. В июле 2023 года Danone деконсолидировала EDP Russia со своих счетов после потери контроля над менеджментом.

В июле 2023-го Владимир Путин подписал указ о передаче российского бизнеса Danone во временное управление Росимущества. 13 марта 2024 года дочернее предприятие французской фирмы было выведено из-под временного управления.

Ранее на этой неделе сообщалось, что покупателями «дочки» Danone могут стать «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни Якуб Закриев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вамин Р», будущий владелец бизнеса Danone, зарегистрировано 25 сентября 2023 года. 99% компании принадлежит «Вамин Татарстан».

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