Российские активы Danone выкупят «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни — «Ведомости»

Российский бизнес компании Danone планируется продать местному бизнесу, рассказали «Ведомостям» источники. Интерес к активам проявили производитель молочной продукции «Вамин Татарстан», а также заместитель председательства правительства Чечени, племянник Рамзана Кадырова — Якуб Закриев.
- Якуб Закриев занимал пост гендиректора Health & Nutrition (ранее «Данон Россия») с июля 2023 года. До этого летом указом Владимира Путина российский бизнес французского производителя перешел под временное управление Росумущества. В марте этого года Путин подписал указ, который выводит активы из-под временного управления.
Собеседник издания утверждает, что покупатели планируют заплатить за актив в равных долях. Он добавил, что при этом «на бумаге, то есть официально, компанию вряд ли разделят пополам».
Другой источник в финансовой компании сообщил, что французской стороне пришлось сильно уступить покупателям в цене актива.
Как ранее писала газета Financial Times, «Вамин» готова заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн), чтобы получить контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд рублей предназначены для обслуживания долга в российском бизнесе.
По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая стоимость актива без учета брендов составляет порядка 60 млрд рублей. С портфелем принадлежащих компании бизнесу цена может доходить до 80 млрд рублей.
Однако, поясняет эксперт, при оценке учитывались условия, при которых продажа иностранного актива должна производиться с 50%-ым дисконтом.
Сумма в 17,7 млрд рублей — это в 3–3,5 раза меньше справедливой стоимости, то есть это «супервыгодная сделка» для покупателя, заключил Бурмистров.
Фото на обложке: Nick N A /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Федеральный бюджет получил 35,7 млрд рублей от взносов при продаже российского бизнеса с начала года
- 2 Число юрлиц с иностранным участием в России сократилось с 2021 года на треть
- 3 Стоимость «пробива» данных растет, «Аэрофлот» откажется от бизнес-класса на нескольких Superjet: главное 20 марта
- 4 Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир», SSD-накопители от «Мерлиона»: главное 19 марта
- 5 Большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»
ВОЗМОЖНОСТИ
20 марта 2024
25 марта 2024
25 марта 2024