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Российские активы Danone выкупят «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни — «Ведомости»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский бизнес компании Danone планируется продать местному бизнесу, рассказали «Ведомостям» источники. Интерес к активам проявили производитель молочной продукции «Вамин Татарстан», а также заместитель председательства правительства Чечени, племянник Рамзана Кадырова — Якуб Закриев.

Российские активы Danone выкупят «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни — «Ведомости»
  • Якуб Закриев занимал пост гендиректора Health & Nutrition (ранее «Данон Россия») с июля 2023 года. До этого летом указом Владимира Путина российский бизнес французского производителя перешел под временное управление Росумущества. В марте этого года Путин подписал указ, который выводит активы из-под временного управления.

Собеседник издания утверждает, что покупатели планируют заплатить за актив в равных долях.  Он добавил, что при этом «на бумаге, то есть официально, компанию вряд ли разделят пополам».

Другой источник в финансовой компании сообщил, что французской стороне пришлось сильно уступить покупателям в цене актива.

Как ранее писала газета Financial Times, «Вамин» готова заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн), чтобы получить контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд рублей предназначены для обслуживания долга в российском бизнесе.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая стоимость актива без учета брендов составляет порядка 60 млрд рублей. С портфелем принадлежащих компании бизнесу цена может доходить до 80 млрд рублей.

Однако, поясняет эксперт, при оценке учитывались условия, при которых продажа иностранного актива должна производиться с 50%-ым дисконтом.

Сумма в 17,7 млрд рублей — это в 3–3,5 раза меньше справедливой стоимости, то есть это «супервыгодная сделка» для покупателя, заключил Бурмистров.

Фото на обложке: Nick N A / Shutterstock

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