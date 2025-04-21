«Даркстор у дома» закрыл бридж-раунд инвестиций, продав 2% компании

Раунд был согласован осенью, а юридически оформлен в марте 2025 года.

«На текущий момент компания находится на стадии Round A», — уточнили в «Даркстор у дома».

«Даркстор у дома» — онлайн и офлайн экспресс-инфраструктура в 88 городах России с услугами хранения, сборки и доставки за 30-60 минут. Компания предоставляет услуги для продавцов маркетплейсов из своих и партнерских дарксторов, управляемых собственным IT-решением. Стартап «Даркстор у дома» основали в 2021 году предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев.

По данным ЕГРЮЛ, в марте 2025 года в число учредителей компании «Еком глобал» вошли частные инвесторы Дмитрий Костюченко и Тимур Крекесов, каждый получил по 1%. Одновременно уставный капитал ООО «Еком глобал» был увеличен на сумму их вклада.

По состоянию на апрель 2025 года у Григория Тареева и Кирилла Чеканова остается по 27,34% в компании, еще 14,58% принадлежат фонду Malina VC, 9,72% владеет ООО «Астера», 2,73% у iZBA VC и 2,17% у Владимира Урбанского. Остальные доли распределены среди физлиц.

Выручка «Еком глобал» в 2024 году выросла в 3 раза, до 50 млн рублей (данные компании).

В 2024 году инфраструктура «Даркстор у дома» выросла с 13 до 88 городов, число дарксторов увеличилось с 27 до 1507. Компания запустила возможность дроп-офф по всей России, работает по моделям FBS и FBO на базе дарксторов и более крупных объектов в региональных центрах, внедрила в пилотном режиме продукт «Фулфилмент для фулфилмента».

Первый инвестиционный раунд на 9 млн рублей «Даркстор у дома» провел в августе 2022 года, тогда сервис расширил географию присутствия с 1 до 13 городов-миллионников, нарастил количество складов с 2 до 27, рассказывал представитель «Даркстора у дома».

Второй инвестиционный раунд объемом 50 млн рублей «Даркстор у дома» закрыл в июле 2024 года. В результате двух траншей компания получила 34 млн рублей от фонда 2FISH Capitals и группы частных инвесторов, 16 млн рублей — от Malina VC и синдиката частных инвесторов.

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