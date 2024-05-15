Сервис доставки «Даркстор у дома» запустит в Москве сеть «холодных» ПВЗ

Сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» запустит в Москве сеть «холодных» пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — с возможностью хранения и доставки скоропортящихся продуктов питания. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Компания планирует до конца года открыть 30 таких ПВЗ. Размер инвестиций в новое направление в «Даркстор у дома» не раскрыли.

Ожидается, что новый сервис позволит интернет-магазинам расширить географию доставки скоропортящихся товаров и оптимизировать расходы на логистику.

Сервис будет работать по следующему алгоритму:

Курьеры «Даркстор у дома», которые располагают транспортом с возможностью обеспечения необходимого температурного режима, забирают товар и везут его в ПВЗ, оснащенный рефрижераторной системой.

Там товар хранится с последующей выдачей конечному потребителю или возможностью доставки по клику.

Доставка и выдача товара на ПВЗ будет стоить в среднем 375 рублей.

Запуск обусловлен активным развитием сегмента e-grocery. По данным Data Insight, по итогам 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили в 1,5 раза больше заказов, чем годом ранее, тогда как прирост числа заказов на рынке e-commerce составил 41% год к году.

«Даркстор у дома» — сеть городских мини-складов для онлайн-ритейлеров c возможностью доставки заказа до конечного клиента за 30-60 минут. Компанию в 2021 году основали Кирилл Чеканов и Григорий Тареев.

Cервис дает возможность арендовать складское пространство от 1 полки и напрямую интегрировать собственную систему управления складом с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Это позволяет клиентам управлять заказами, видеть остатки товаров на полках и выбирать наиболее дешевый способ доставки.

В октябре 2023 года «Даркстор у дома» привлек 34 млн рублей от венчурной компании 2FISH Capitals и группы частных инвесторов IZBA VC. Оценка проекта превысила 160 млн рублей.

Основные владельцы «Даркстор у дома» — Кирилл Чеканов и Григорий Тареев: им принадлежит по 35,9% компании. Еще 12,76% владеет ООО «Аст-Холдинг», 2,99% — сооснователь и бывший гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов, 2,84% — бывший топ-менеджер «Почты России» и руководитель цифрового бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Урбанский, 2,78% — Алексей Дмитриев, 2,57% — ООО «Самолет Плюс», 2,23% — Сергей Шершень, 1,28% — Тимур Мяльдзин, 0,75% — ООО «Изба Академия Дарк».

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