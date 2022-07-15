Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Новая утечка данных СДЭК затронула практически 25 млн клиентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Новая утечка данных произошла у оператора экспресс-доставки грузов и документов СДЭК. Она могла затронуть 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов компании.

Новая утечка данных СДЭК затронула практически 25 млн клиентов

Информацию об этом 13 июля опубликовали Telegram-каналы компании Infosecurity и «Утечки информации», обратил внимание РБК.

Слитая база содержит три файла с более чем 250 млн строй с данными компаний и физлиц: ФИО, название юрлиц, e-mail, телефоны и почтовые адреса.

PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что компания проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства утечки. Других комментариев не поледовало.

В июне клиенты СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей за утечку данных. Персональная информация о пользователях появилась в конце февраля, тогда в компании это объяснили масштабной хакерской атакой.Каждый участник запросил 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. 

Власти с февраля 2022 года обсуждают вопрос ответственности бизнеса за утечки персональных данных. Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы, однако позднее смягчило свою позицию и согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид
  2. 2 «Средний размер выкупа — $247 000». Киберкриминалист — о мотивации хакеров и атаках на российские компании
  3. 3 10 подкастов про технологии, тренды, бизнес и не только, которые стоит слушать в 2022 году
  4. 4 5 шагов к безопасности: как компании предотвратить утечку данных через рассылочные программы
  5. 5 Как подружить разработку и безопасность в рамках одной компании?
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

15 июля 2022

Hackers Bridge

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ