Новая утечка данных СДЭК затронула практически 25 млн клиентов

Новая утечка данных произошла у оператора экспресс-доставки грузов и документов СДЭК. Она могла затронуть 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов компании.

Информацию об этом 13 июля опубликовали Telegram-каналы компании Infosecurity и «Утечки информации», обратил внимание РБК.



Слитая база содержит три файла с более чем 250 млн строй с данными компаний и физлиц: ФИО, название юрлиц, e-mail, телефоны и почтовые адреса.

PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что компания проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства утечки. Других комментариев не поледовало.

В июне клиенты СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей за утечку данных. Персональная информация о пользователях появилась в конце февраля, тогда в компании это объяснили масштабной хакерской атакой.Каждый участник запросил 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Власти с февраля 2022 года обсуждают вопрос ответственности бизнеса за утечки персональных данных. Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы, однако позднее смягчило свою позицию и согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки.

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