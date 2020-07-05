Базу данных российских туристов продавали за 66 биткоинов

Официальный Twitter-аккаунт Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД предназначен для информирования россиян, находящихся за рубежом. Сегодня в нем появилось сообщение о продаже персональных данных туристов, в том числе платежных. Цена — 66 биткоинов, что составляет более 42,5 млн рублей.

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница». Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступ к определенным аккаунтам. В базе более 115000 данных, включая платежные данные. Цена 66 btc», — сообщалось в Twitter.

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