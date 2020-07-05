Новости
Базу данных российских туристов продавали за 66 биткоинов
Новости
Кристина Пирахмедова
В одном из аккаунтов МИД РФ в Twitter появилось объявление о продаже базы данных туристов. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила взлом, сообщает «Подъём».
Базу данных российских туристов продавали за 66 биткоиновКристина Пирахмедова
Официальный Twitter-аккаунт Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД предназначен для информирования россиян, находящихся за рубежом. Сегодня в нем появилось сообщение о продаже персональных данных туристов, в том числе платежных. Цена — 66 биткоинов, что составляет более 42,5 млн рублей.
«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница». Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступ к определенным аккаунтам. В базе более 115000 данных, включая платежные данные. Цена 66 btc», — сообщалось в Twitter.
Фото: OverHope.STP / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма