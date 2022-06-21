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Курьеров Delivery Club обучат оказывать первую помощь

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки Delivery Club и Московский учебный центр федеральной противопожарной службы (входит в систему образовательных учреждений МЧС России) разработали программу обучения для курьеров сервиса. Она включает в себя онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и офлайн-занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

Курьеров Delivery Club обучат оказывать первую помощь
  • Онлайн-курс рассказывает о том, что делать, если произошло возгорание, человек рядом получил травму или потерял сознание, говорится в сообщении Delivery Club. Уже сотрудничающие с сервисом курьеры могут пройти онлайн-курс в любое удобное время, обучение новичков станет частью онбординга. 
  • Офлайновая часть обучения рассчитана на опытных курьеров и пройдет в Учебном центре ФПС МЧС. Преподаватели и инструкторы центра обучат доставщиков правилам оказания первой помощи, расскажут, как диагностировать состояние пострадавшего и помочь ему. Занятия будут включать практические тренировки. 

В начале 2022 года сервис также начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», курьерам передают ориентировки о пропавших людях.

Фото на обложке: Delivery Club

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