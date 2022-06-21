Сервис доставки Delivery Club и Московский учебный центр федеральной противопожарной службы (входит в систему образовательных учреждений МЧС России) разработали программу обучения для курьеров сервиса. Она включает в себя онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и офлайн-занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Курьеров Delivery Club обучат оказывать первую помощь