Стриминговый аудиосервис для бизнеса Muzlab купил компанию Market Music

Стриминговый аудиосервис для бизнеса Muzlab объявил о покупке компании Market Music , специализирующейся на аудиомаркетинге и системах Digital Signage (технология представления информации с электронных носителей, установленных в общественных местах). Об этом Rusbase рассказал представитель Muzlab.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

После сделки вся команда Market Music присоединится к Muzlab. Помимо этого, Muzlab получит в свое распоряжение более 8 тысяч торговых точек и всю линейку продуктов, разрабатываемых компанией.

Market Music разрабатывает Market Player — программное обеспечение для Digital Signage; сервисы фоновой музыки Market Music (для корпоративных клиентов) и Hurdy Gurdy (для клиентов сегмента SME), а также Mark Traffic — сервис, основанный на технологии компьютерного зрения и использующийся для подсчета и профилирования посетителей магазинов.

Также Muzlab получит доступ ко всем технологиям компании Market Music, что, как ожидается, позволит сервису улучшить свои алгоритмы. Клиенты Market Music получат наработки Muzlab в сфере музыкального сопровождения бизнеса.

В компании прогнозируют, что по итогам сделки выручка Muzlab в 2020 году вырастет на 500% по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Центр Рекламных Коммуникаций и Технологий» (юрлицо Muzlab) в 2019 году составила 13,1 млн рублей.

Market Music была основана в 2012 году в Минске Кириллом Кириным, а в 2013 компания перенесла штаб-квартиру в Москву. На текущий момент Market Music работает в четырех странах — в Казахстане, России, Республике Беларусь и в Украине.

Muzlab основали в 2016 году Виктор Христенко и Андрей Данилов. Сервис позволяет компаниям создавать музыкальные плейлисты для использования в коммерческих целях без нарушения авторских прав. Внутри продукта заложена рекомендательная система, которая анализирует предпочтения каждого клиента и подбирает музыку на этой основе.

Среди клиентов Muzlab — парк «Зарядье», «Азбука Вкуса», «Лукойл», Mercedes-Benz и другие.

В 2018 году Muzlab закрыл раунд инвестиций на 60 млн рублей от Эдуарда Тиктинского. В марте 2020 года компания привлекла $1 млн от пула инвесторов. Также в 2020 году Muzlab получили инвестиции от ресторатора Александра Сысоева, сумму сделки стороны не раскрывали.

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