Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
эксклюзив

Основатель «Яндекс.Шефа» Перегудов вложился в стриминговый аудиосервис для бизнеса Muzlab

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (ранее — «Партия.Еды») Михаил Перегудов вложился в стриминговый аудиосервис для бизнеса Muzlab. Об этом Rusbase рассказал Перегудов.

Основатель «Яндекс.Шефа» Перегудов вложился в стриминговый аудиосервис для бизнеса Muzlab

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Михаил Перегудов получил 3% в компании ООО «Центр Рекламных Коммуникаций и Технологий» (ЦРКТ, юрлицо Muzlab).

Сумму сделки основатель «Яндекс.Шефа» не озвучил, как и не раскрыл другие подробности. 

Сервисом Muzlab, помимо Михаила Перегудова, в настоящее время владеют основатели и инвесторы «Дорожного радио», «Радио для двоих», «Питер ФМ» и «Радио Ваня» Андрей Данилов и Сергей Ямщиков (у обоих по 28,8% в компании). Также в числе инвесторов — владелец группы RBI и инвестор проекта «Яндекс.Шеф» Эдуард Тиктинский (у него также 28,8% в Muzlab), 7% — у Виктора Христенко, еще 3,6% — у Андрея Данилова.

Muzlab, как сказано на сайте проекта, «создает плейлисты, которые управляют поведением покупателей, увеличивают средний чек, скорость человекопотока и время, которое клиенты проводят в заведении». Сервис также брендирует плейлисты и предоставляет своих аудиомаркетологов для анализа целевых групп бизнеса.

Muzlab был создан в 2016 году. По собственным данным компании, ее услугами пользуются Oodji, «Лукойл», Mercedes-Benz, Toyota, сеть магазинов «Фасоль» и другие. 

В конце февраля стало известно об уходе Михаила Перегудова из сервиса «Яндекс.Шеф». В «Яндексе» не сообщали о его дальнейших планах.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ