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Структура USM вышла из совместного с VK и VEB Ventures владения маркетплейсом «Развивай.рф»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владельцы платформы по подбору финансовых услуг для бизнеса «Развивай.РФ» — VK и инвестиционный фонд VEB Ventures — нарастили свои доли участия в проекте. Согласно данным ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU, из числа участников вышла структура USM, ее доля распределилась между VK и VEB Ventures.

Структура USM вышла из совместного с VK и VEB Ventures владения маркетплейсом «Развивай.рф»

Изменения в ООО «Развитие.ру» — юрлице «Развивай.рф» — зарегистрированы 21 февраля 2023 года. С этого времени 52,94% принадлежит ООО «Вк», 47,06% — ООО «Вэб Венчурс» (ранее им принадлежало 45% и 40% соответственно). Из числа участников вышло ООО «Кометрика», которое ранее владело 15%.

«Кометрика» на 100% подконтрольна ООО «Форпост», которое приналежит ООО «Юэсэм Телеком» (входит в холдинг USM).

VEB Ventures, как стало известно в июле 2022 года, собирался прекратить вкладываться в стартапы и вел переговоры о передаче своих активов в управление другим структурам.

RB.RU направил запросы в VEB Ventures, VK и USM.

  • VK (тогда еще Mail.ru Group) и VEB Ventures запустили платформу «Развивай.рф» по подбору финансовых услуг для бизнеса в ноябре 2019 года. Платформа занимается «поиском кредитов, гарантий и других финансовых услуг» и собирает предложения ведущих банков и организаций развития в одном месте.
  • На платформе представлены продукты дочерних и связанных с ВЭБ.РФ компаний и ее партнеров: VEB Ventures, «ВЭБ Инфраструктуры», «МСП Банка», Корпорации МСП и других.
  • На сайте «Развивай.рф» по-прежнему говорится, что это совместный проект VEB Ventures, VK и «Кометрики».

Фото на обложке: Unsplash

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