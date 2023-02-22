Владельцы платформы по подбору финансовых услуг для бизнеса «Развивай.РФ» — VK и инвестиционный фонд VEB Ventures — нарастили свои доли участия в проекте. Согласно данным ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU, из числа участников вышла структура USM, ее доля распределилась между VK и VEB Ventures.

Структура USM вышла из совместного с VK и VEB Ventures владения маркетплейсом «Развивай.рф»