Созданный корпорацией ВЭБ.РФ инвестиционный фонд VEB Ventures прекратит вкладываться в стартапы, пишет Forbes со ссылкой на источники. По их словам, сейчас фонд ведет переговоры о передаче своих активов в управление другим структурам.

VEB Ventures в ближайшее время может ждать ликвидация, знает источник в одном из государственных институтов развития. По словам еще одного, фонд рассматривает смену юридической структуры, продажу активов и смену названия.

Корпорация пытается вывести из-под удара портфельные компании, которые могут пострадать из-за введения против ВЭБ.РФ европейских и американских санкций.

В пресс-службе ВЭБ.РФ изданию сообщили, что VEB Ventures «завершает стратегический цикл деятельности», текущие проекты фонда «не будут брошены или закрыты, а так или иначе будут продолжены». В новых условиях фокус деятельности VEB Ventures тоже модифицируется: «Приоритет будет отдан крупным проектам в соответствии с инициативами социально-экономического развития России до 2030 года».

Из перечня инициатив следует, что VEB Ventures может инвестировать в проекты из области строительства, экологии, взаимодействия с госорганами и другие.

Три близких к VEB Ventures источника также сообщили, что в июне в фонд пришел новый гендиректор — Олега Теплова сменил вице-президент ВЭБ.РФ и гендиректор финансового маркетплейса «Развивай» Александр Демьянов.

По данным ВЭБ.РФ, у VEB Ventures 16 активов, в которые фонд вложил более 11,5 млрд рублей. Рост выручки портфельных компаний в 2021 году превысил 17%, а в 2022 году, несмотря на санкционное давление, прогнозируется рост на уровне около 30%, сказали в ВЭБ.РФ.

Из последних инвестиций фонда: 300 млн рублей вложены в разработчика инновационных трансформаторов для электроэнергетики «Профотек», 650 млн рублей — в российский сервис кикшеринга Urent.

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