ВЭБ инвестировал 300 млн рублей в разработчика трансформаторов из портфеля «Роснано»

Венчурный фонд VEB Ventures группы ВЭБ.РФ вложил 300 млн рублей в разработчика инновационных трансформаторов для электроэнергетики АО «Профотек», основным акционером которого является АО «Роснано».

Доля и полученная по итогам сделки оценка компании не раскрываются.

«Финансирование будет направлено в первую очередь на масштабирование продаж в России и на международных рынках, увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, дальнейший НИОКР и маркетинг», — пояснили в ВЭБ.РФ.

«Профотек» создает трансформаторы на основе электронно-оптических технологий по требованиям SmartGrid. Планируется, что компания примет участие в программе реновации подстанций на энергетических предприятиях проекта «Цифровая энергетика». На продукцию «Профотек» заменят традиционные трансформаторы.

Сейчас в основном в РФ представлены аналоговые подстанции (более 11 тысяч), 10% из них проходят реновацию ежегодно.

«Продукция компании "Профотек" может быть установлена не менее чем на 10% объектов от общего количества реконструируемых и вновь строящихся подстанций», — пояснил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

По словам генерального директора «Профотек» Олега Рудакова, рынок систем комплексной автоматизации в энергетике в России составляет около 60-70 млрд рублей. Удовлетворить спрос на трансформаторы в рамках программы «Цифровая энергетика» удастся после расширения производства, добавил он.

Объем мирового рынка цифровых технологий в энергетике оценивается в $53 млрд и в ближайшие годы вырастет до $64 млрд. Старший управляющий директор УК «Роснано» Сергей Вахтеров высказал мысль, что в будущем «Профотек» станет интересен стратегическим инвесторам.

«Роснано» продолжает распродажу своих активов, чтобы оплачивать долги. Венчурная компания финансировала стартапы за счет коммерческих банковских кредитов. После ухода из компании Анатолия Чубайса «Роснано» перешло под управление ВЭБ.РФ. Президент РФ Владимир Путин оценивал долг компании от 102 до 140 млрд рублей. Он добавлял, что у нового руководства компании есть «карт бланш».

Ранее «Роснано» объявила о продаже ЗАО «НТО», Фонда развития энергетики и «Оптосенс».

АО «Профотек» создано в декабре 2010 года с уставным капиталом в 863 млн рублей при участии «Роснано» и кипрского офшора Fot Capital Limited. Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка компании в 2020 году составила 135,2 млн рублей, чистая прибыль — 62 тысячи рублей.

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Фото на обложке: pexels.com