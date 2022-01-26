После новостей о возможном дефолте «Роснано» продала еще одну компанию из своего портфеля

«Роснано», как говорится в заявлении компании, с прибылью вышла из портфельной компании-производителя вакуумного оборудования. ЗАО «НТО» – это вторая компания, которую продает «Роснано» после новостей о возможном дефолте.

О выходе «Роснано» из ЗАО «НТО» говорится в сообщении корпорации.

ООО «Ким» приобрело 29,99% акций в рамках опционного соглашения. Сумма сделки не раскрывается. В заявлении госкорпорации отмечается, что из ЗАО «НТО» она вышла с прибылью, а сделка проводится «при достижении запланированных экономических показателей».

ЗАО «НТО» основано в 2001 году. Компания производит вакуумное оборудование в области микроэлектроники под брендом SemiTEq. Финансирование от «Роснано» предприятие получило в 2010 году.

«Роснано» выходит уже из второй портфельной компании после новостей о том, что корпорации может грозить дефолт. В декабре прошлого года «Роснано» вышла из капитала «Оптосенс», продав 49,9% акций. В январе текущего года корпорация объявила, что продает «Газпрому» 50% в Фонде развития ветроэнергетики.

В рамках утвержденной стратегии, «Роснано» планирует реализовать основную часть активов исторического портфеля до конца 2023 года, уточнили в корпорации.

В ноябре 2021 года«Роснано» признала, что ее текущая финансовая модель нуждается в корректировке. Общий объем обязательств корпорации тогда составлял 148 млрд рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что государство не допустит финансового краха корпорации.

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