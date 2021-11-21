«Роснано» обсудила с кредиторами реструктуризацию долгов из-за угрозы дефолта

«Роснано» провела встречу с кредиторами и держателями крупных облигаций, чтобы обсудить возможности реструктуризации «непропорционального долга». Об этом сообщается на сайте компании.

«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в сообщении.

Стало также известно, что в пятницу Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» общей стоимостью в 70 млрд рублей. На сайте биржи отмечается, что с торгов сняли сразу девять выпуском облигаций компании, размещенных с 2014 по 2020 годы.

Причины приостановки торгов ни Мосбиржа, ни «Роснано» не прокомментировали. Период их восстановления также не уточняется.

Бывший руководитель группы госкомпаний «Роснано» Анатолий Чубайс в декабре 2020 года покинул свой пост, отметив, что ему «не стыдно посмотреть на то, что сделано». В апреле 2021 года «Роснано» отчиталась о финансовых результатах 2020 года, согласно которым чистый убыток компании составил 52,9 млрд рублей.

Основным источником финансирования госкомпании считаются кредиты, на обслуживание которых «Роснано» в прошлом году потратила 22 млрд рублей: 9 млрд были направлены на погашение основной суммы, а 13 млрд — на выплаты по процентам.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!