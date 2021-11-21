Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Роснано» обсудила с кредиторами реструктуризацию долгов из-за угрозы дефолта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Роснано» провела встречу с кредиторами и держателями крупных облигаций, чтобы обсудить возможности реструктуризации «непропорционального долга». Об этом сообщается на сайте компании.

«Роснано» обсудила с кредиторами реструктуризацию долгов из-за угрозы дефолта

«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в сообщении.

Стало также известно, что в пятницу Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» общей стоимостью в 70 млрд рублей. На сайте биржи отмечается, что с торгов сняли сразу девять выпуском облигаций компании, размещенных с 2014 по 2020 годы.

Причины приостановки торгов ни Мосбиржа, ни «Роснано» не прокомментировали. Период их восстановления также не уточняется.

Бывший руководитель группы госкомпаний «Роснано» Анатолий Чубайс в декабре 2020 года покинул свой пост, отметив, что ему «не стыдно посмотреть на то, что сделано». В апреле 2021 года «Роснано» отчиталась о финансовых результатах 2020 года, согласно которым чистый убыток компании составил 52,9 млрд рублей.

Основным источником финансирования госкомпании считаются кредиты, на обслуживание которых «Роснано» в прошлом году потратила 22 млрд рублей: 9 млрд были направлены на погашение основной суммы, а 13 млрд — на выплаты по процентам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Alexxx Shmel / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Исследование: россияне вернулись в обычные магазины, но от онлайн-покупок не отказались
  2. 2 2021 год побил рекорд по количеству новых стартапов с оценкой выше $10 млрд
  3. 3 Мировой рынок IPO побил рекорды по числу и объему сделок
  4. 4 Аналитики считают, что скоро Tesla будет принадлежать половина рынка электромобилей
  5. 5 SAFE инвестиции: что это такое?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 ноября 2021

Японский акселератор Decarbonization_Tech

22 ноября 2021

Speed Dating «Mental Health»

22 ноября 2021

Altairika Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ